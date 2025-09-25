Dopo la multa da 500 milioni Apple attacca l’Ue | La legge sulla concorrenza va abrogata L’ira di Bruxelles

L’Unione europea dovrebbe abrogare il Digital Markets Act (Dma), la legge entrata in vigore nel 2024 che mira a porre fine agli abusi di posizione dominante da parte delle Big Tech. A chiederlo, con una dura comunicazione formale inviata a Bruxelles, è Apple, una delle aziende più coinvolte dalle regole europee sul digitale. «Il Dma dovrebbe essere abrogato e al contempo dovrebbe essere adottato uno strumento legislativo più appropriato allo scopo», si legge nel documento firmato dall’azienda di Cupertino. Secondo Apple, che ha contestato il regolamento europeo fin dalle primissime fasi dell’iter legislativo, il Dma ha portato a un degrado dei servizi forniti agli utenti e li ha esposti a rischi inediti. 🔗 Leggi su Open.online