Dopo la multa da 500 milioni Apple attacca l’Ue | La legge sulla concorrenza va abrogata L’ira di Bruxelles
L’Unione europea dovrebbe abrogare il Digital Markets Act (Dma), la legge entrata in vigore nel 2024 che mira a porre fine agli abusi di posizione dominante da parte delle Big Tech. A chiederlo, con una dura comunicazione formale inviata a Bruxelles, è Apple, una delle aziende più coinvolte dalle regole europee sul digitale. «Il Dma dovrebbe essere abrogato e al contempo dovrebbe essere adottato uno strumento legislativo più appropriato allo scopo», si legge nel documento firmato dall’azienda di Cupertino. Secondo Apple, che ha contestato il regolamento europeo fin dalle primissime fasi dell’iter legislativo, il Dma ha portato a un degrado dei servizi forniti agli utenti e li ha esposti a rischi inediti. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: dopo - multa
Agassi impietoso con Fritz dopo aver visto cosa ha provato a fare: “Gli darei una multa”
Zaniolo, multa di 15mila euro dopo gli scontri negli spogliatoi durante Fiorentina-Roma Primavera
Rissa dopo Fiorentina-Roma Primavera, 15mila euro di multa per Nicolò Zaniolo: «Schiaffi e spintoni a due giovani calciatori»
Cronache dell’autotrasporto – 22 settembre 2025: Multa di 8mila euro per trasporto irregolare di cani - Dieci anni a camionista distratto da smartphone - Camionista assolto dopo incidente a Olbia - facebook.com Vai su Facebook
Patente estera ritirata dopo una multa risulta falsa, denunciato. Polizia locale di Ascoli, sequestrato il documento manipolato #ANSA - X Vai su X
Dopo la multa da 500 milioni, Apple attacca l’Ue: «La legge sulla concorrenza va abrogata». L’ira di Bruxelles - Ora, con la copertura di Trump, spera di convincere l'Ue a fare marcia indietro L'articolo Dopo la multa d ... Si legge su msn.com
Apple: DMA, multa da €500 mln e scontro con la Commissione Ue - Apple accusa il DMA di peggiorare esperienza e sicurezza in Europa dopo la multa da €500 milioni. Secondo msn.com