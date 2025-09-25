Dopo la morte di Saray 20 anni ecco le strisce pedonali rialzate al Corso Umberto di Napoli

Installate le strisce pedonali rialzate al Corso Umberto di Napoli. Simeone: "Si attendevano da 4 anni". Aiello: "Il limite di 30 kmh non basta. Servono più dissuasori". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Uccisa da un Suv, Saray aveva 20 anni ed era a Napoli in Erasmus - Si chiamava Saray Arias Fernandez, aveva appena 20 anni ed era originaria di Ponferrada, un piccolo comune della provincia di León, nel nord della Spagna. Riporta ilfattovesuviano.it