Dopo la morte di Saray 20 anni ecco le strisce pedonali rialzate al Corso Umberto di Napoli

Installate le strisce pedonali rialzate al Corso Umberto di Napoli. Simeone: "Si attendevano da 4 anni". Aiello: "Il limite di 30 kmh non basta. Servono più dissuasori".

Dopo la morte di Saray (20 anni), ecco le strisce pedonali rialzate al Corso Umberto di Napoli - Installate le strisce pedonali rialzate al Corso Umberto di Napoli.

Uccisa da un Suv, Saray aveva 20 anni ed era a Napoli in Erasmus - Si chiamava Saray Arias Fernandez, aveva appena 20 anni ed era originaria di Ponferrada, un piccolo comune della provincia di León, nel nord della Spagna.

