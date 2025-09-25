Dopo il parto tutti i rapporti sessuali sono diventati dolorosi | come risolvere?
Salve dottore, sono passati sei mesi dal parto e mi capita praticamente sempre di avere rapporti sessuali dolorosi e una forte sensazione di secchezza vaginale. Sto ancora allattando: magari la situazione è dovuta al mio attuale assetto ormonale? Cosa posso fare per risolvere questa cosa? Grazie. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
In questa notizia si parla di: dopo - parto
