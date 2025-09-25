Donna ubriaca e drogata semina il caos in centro a Rieti e aggredisce i carabinieri

Donna arrestata a Rieti per resistenza e lesioni: aggredisce i Carabinieri durante un intervento notturno dopo una segnalazione per disturbo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Donna ubriaca e drogata semina il caos in centro a Rieti e aggredisce i carabinieri

