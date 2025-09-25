Donna si sente male alla guida dell' auto e si schianta contro un palo in via De Gasperi FOTO

Una donna che era al volante di un'automobile, una Fiat 500L, è finita contro un palo della pubblica illuminazione in via De Gasperi a Pescara.L'incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 8 di giovedì 25 settembre.La donna, di 62 anni, avrebbe perso il controllo della vettura dopo essersi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

