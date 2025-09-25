Donna si ferisce mentre sposta dei mobili e muore dissanguata in casa

Tragedia in zona Ponte Lungo a Roma, dove un'87enne è morta dissanguata in casa. La donna, che assumeva farmaci anticoagulanti, si è ferita mentre spostava mobili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

