Donna precipitata dal balcone La Procura | Uccisa dal compagno L’omicidio fu preterintenzionale
Bologna, 25 settembre 2025 – Omicidio preterintenzionale. È questa la nuova accusa formulata nei confronti di Fayez Selmi, il compagno di Tania Bellinetti. L’uomo, tunisino di 36 anni, era nell’appartamento di via Tolstoj, alla Barca, quando la quarantasettenne, il pomeriggio dello scorso 8 aprile, precipitò dal balcone sul retro, morendo sul colpo. Inizialmente indagato per istigazione al suicidio, alla luce delle circostanze accertate dalla Squadra mobile, Selmi è ora accusato di aver avuto una parte attiva nella morte della compagna, pur non volendo che si giungesse a quel tragico epilogo. E adesso nei suoi confronti si sta per chiudere il cerchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
