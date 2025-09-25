Donna bloccata e rapinata mentre sta per salire in macchina in via San Vito

Bloccata e rapinata mentre sta per salire sulla macchina che era stata lasciata posteggiata in via San Vito, ad Agrigento. E' accaduto alle ore 22 circa. Vittima una donna, che dopo essere stata immobilizzata è stata costretta a consegnare a consegnare il portafogli. Il rapinatore solitario, che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: donna - bloccata

“Un boato”, treno colpito da un fulmine: bloccata la Milano-Bologna, muore una donna nel Milanese travolta da un albero

Donna incinta diretta in ospedale resta bloccata nel traffico per un incendio: scortata dai carabinieri

Bloccata a Tel Aviv, donna di Prato condannata a tre anni e mezzo per traffico di droga

La donna aggredita da una passeggera, poi bloccata dai carabinieri. La vittima ha incontrato quelli che ha definito i suoi "angeli" - facebook.com Vai su Facebook

Strappa la #collanina a una #donna in strada a #Maranello, la butta a terra e #fugge: #rapinatrice bloccata a #Brescia - X Vai su X

Donna bloccata e rapinata mentre sta per salire in macchina in via San Vito; Giovane donna bloccata, minacciata e rapinata in strada, arrestato un 31enne; Derubata mentre fa la spesa all’Esselunga da una donna incinta (all’ottavo mese).

Ruba la borsa a una donna e la spinge a terra. 27enne preso e arrestato grazie a un vigile del fuoco fuori servizio - Un 27enne di origini rumene è stato arrestato dai carabinieri di Deruta per rapina ai danni di una donna. Da corrieredellumbria.it

Rapina A Fidene: donna derubata di un Rolex tra spari e fuga in moto - Una donna rapinata nel garage di via melato a fidene, aggressore armato spara colpi intimidatori e fugge con un rolex da 7mila euro, polizia indaga sulla sicurezza del quartiere ... Lo riporta gaeta.it