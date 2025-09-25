Donazioni record | in 48 ore salvati oltre 50 pazienti anche grazie all' ospedale brianzolo
Due giorni da incorniciare per la sanità lombarda: nell’arco di 48 ore sono state effettuate quattro donazioni multi tessuto che hanno permesso di donare una speranza a oltre 50 pazienti. Persone in attesa della donazione di organi che grazie alla generosità del donatore possono tornare a vedere. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In Lombardia 4 donazioni multitessuto in 2 giorni, 50 trapianti - Quattro donazioni multitessuto realizzate nel giro di 48 ore in Lombardia hanno permesso di programmare trapianti a oltre 50 pazienti che in questo modo possono tornare a vedere, camminare o guarire d ... Lo riporta msn.com
