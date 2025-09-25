Donazione degli organi | nel Lodigiano 8mila dicono sì | Siamo ancora troppo pochi

Si celebra domenica la Giornata nazionale del Sì promossa dall’Aido (Associazione italiana donatori organi) e in questo fine settimana sono previsti eventi a Lodi Vecchio, Livraga e Casalpusterlengo. Le iniziative, curate dalla sezione provinciale del sodalizio, hanno l’obiettivo di sensibilizzare il più possibile la popolazione. Il programma si aprirà sabato, con due banchetti informativi: a Lodi Vecchio, in piazza Vittorio Emanuele, dalle 15.30 alle 18.30, e a Livraga, davanti alla chiesa di San Bassiano, alla stessa ora. Domenica l’attenzione si sposterà a Casalpusterlengo, città scelta perché si trova nel Basso Lodigiano che è un ambito in cui ci sono pochi gruppi Aido locali e quindi "bisognoso di un’azione più incisiva di sensibilizzazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

