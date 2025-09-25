Un riconoscimento che valorizza l’impegno nel sociale e rafforza l’immagine di Porto San Giorgio come città attenta ai diritti e all’ inclusione. L’associazione Mondo Sociale APS ha consegnato una targa a Saverio Verone per il lavoro portato avanti quotidianamente dall’associazione sangiorgese Zero gradini per tutti, impegnata da anni sul fronte dell’abbattimento delle barriere architettoniche e della promozione delle pari opportunità. La cerimonia di consegna si è svolta in un clima semplice ma significativo, con l’intento di dare risalto a un’attività che non si limita a segnalare criticità, ma che opera concretamente per rendere gli spazi urbani più accessibili e le comunità più inclusive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Donata una targa a Saverio Verone