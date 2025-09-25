Donald Tusk un premier alla prova di provocazioni o minacce?
Donald Tusk è il premier dell'annunciato dispiegamento di 40.000 soldati ai confini con Russia e Bielorussia. Ha assicurato che tutto è pronto per abbattere chi viola i cieli della Polonia. E che Varsavia "è pronta a reagire con tenacia contro tutte le violazioni dello spazio aereo".
Von der Leyen in Polonia visita confine con Bielorussia insieme al premier Donald Tusk – Il video
All'operazione "Eastern Sentry" della NATO in Polonia si sono già uniti 10 paesi, ha riferito il primo ministro polacco Donald Tusk. «La Francia, il Regno Unito, gli Stati Uniti, la Germania, l'Olanda, la Svezia, la Norvegia, la Repubblica Ceca, il Portogallo e l'Italia
Il primo ministro, Donald Tusk, ha contraddetto il presidente statunitense: «Anche noi vorremmo credere a un errore, ma sappiamo che non è stato così»
Donald Tusk, un premier alla prova di provocazioni o minacce?; In Polonia piovono droni, ma «non siamo in stato di guerra»; Varsavia abbatte 10 droni russi nel suo spazio aereo. Mattarella: rischio conflitto, come nel 1914 - Macron parla con Trump di droni in Polonia e attacchi in Qatar.
Donald Tusk, un premier alla prova di provocazioni o minacce? - Ha assicurato che tutto è pronto per abbattere chi viola i cieli della Polonia.
Polonia, Donald Tusk eletto nuovo Premier/ Parlamento sfiducia Morawiecki: PiS ko, nasce Governo pro-Ue - Nel giorno in cui la Corte Costituzionale della Polonia ha bocciato le multe dell'Europa contro la riforma del sistema giudiziario di Varsavia, in Parlamento nasceva il nuovo Governo Tusk: non passa ...