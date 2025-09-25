Donald Tusk un premier alla prova di provocazioni o minacce?

Donald Tusk è il premier dell’annunciato dispiegamento di 40.000 soldati ai confini con Russia e Bielorussia. Ha assicurato che tutto è pronto per abbattere chi viola i cieli della Polonia. E che Varsavia “è pronta a reagire con tenacia contro tutte le violazioni dello spazio aereo”. Estratti audio: VIDEO Poland will shoot down flying objects . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Von der Leyen in Polonia visita confine con Bielorussia insieme al premier Donald Tusk – Il video

Donald Tusk, un premier alla prova di provocazioni o minacce?; In Polonia piovono droni, ma «non siamo in stato di guerra»; Varsavia abbatte 10 droni russi nel suo spazio aereo. Mattarella: rischio conflitto, come nel 1914 - Macron parla con Trump di droni in Polonia e attacchi in Qatar.

