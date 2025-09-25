Donald Trump troller in chief appende la firma di Joe Biden al posto del ritratto ufficiale | ecco perché

Un gesto inaspettato e decisamente insolito sta facendo discutere negli Stati Uniti. L’amministrazione Trump ha appeso nella Casa Bianca, all’interno del nuovo Presidential Walk of Fame, una foto che ritrae non il ritratto ufficiale di Joe Biden, come da tradizione, ma la sua firma autografa, realizzata con un’autopen, ossia un dispositivo meccanico utilizzato per riprodurre firme in modo automatico. Ma cosa si nasconde dietro questa scelta a dir poco peculiare? Secondo molti organi d’informazione si tratterebbe di una provocazione politica, con tanto sarcasmo, nei confronti dell’ex presidente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

donald trump troller in chief appende la firma di joe biden al posto del ritratto ufficiale ecco perch233

© Cultweb.it - Donald Trump “troller in chief” appende la firma di Joe Biden al posto del ritratto ufficiale: ecco perché

