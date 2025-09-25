Donald Trump accusa l’Onu di triplo sabotaggio per i tanti imprevisti

Dayitalianews.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una visita al Palazzo di Vetro tutt’altro che tranquilla. La visita di Donald e Melania Trump alle Nazioni Unite si è trasformata in una serie di incidenti imprevisti che hanno irritato profondamente l’ex presidente. Prima e durante il suo intervento all’Assemblea generale, il tycoon ha dovuto affrontare tre problemi consecutivi che, secondo lui, non possono essere considerati semplici coincidenze. Scala mobile bloccata. Il primo episodio è avvenuto su una scala mobile, che si è fermato bruscamente, rischiando di far cadere Trump e la First Lady. L’ex presidente ha raccontato di essersi aggrappato al corrimano per evitare la caduta e ha definito l’accaduto « un disastro sfiorato ». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

donald trump accusa l8217onu di triplo sabotaggio per i tanti imprevisti

© Dayitalianews.com - Donald Trump accusa l’Onu di “triplo sabotaggio” per i tanti imprevisti

In questa notizia si parla di: donald - trump

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump

Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park

La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein

donald trump accusa l8217onuTrump accusa l'Onu di sabotaggio, chiede un'inchiesta - Donald Trump accusa l'Onu di averlo sabotato, dopo che il teleprompter non ha funzionato durante il suo intervento e la scala mobile con lui e la First Lady Melania si è bloccata, e chiede un'inchiest ... Lo riporta ansa.it

donald trump accusa l8217onuTrump accusa l'Onu di sabotaggio e chiede un'inchiesta: «È una vergogna» - Il presidente Usa accusa le Nazioni Unite di averlo sabotato dopo i casi del teleprompter e della scala mobile ... Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Donald Trump Accusa L8217onu