Donald Trump accusa l’Onu di triplo sabotaggio per i tanti imprevisti
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una visita al Palazzo di Vetro tutt’altro che tranquilla. La visita di Donald e Melania Trump alle Nazioni Unite si è trasformata in una serie di incidenti imprevisti che hanno irritato profondamente l’ex presidente. Prima e durante il suo intervento all’Assemblea generale, il tycoon ha dovuto affrontare tre problemi consecutivi che, secondo lui, non possono essere considerati semplici coincidenze. Scala mobile bloccata. Il primo episodio è avvenuto su una scala mobile, che si è fermato bruscamente, rischiando di far cadere Trump e la First Lady. L’ex presidente ha raccontato di essersi aggrappato al corrimano per evitare la caduta e ha definito l’accaduto « un disastro sfiorato ». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
