Donald Trump accusa l’Onu di sabotaggio | chiede un’inchiesta e il motivo è incredibile

Il gobbo spento e il malfunzionamento dell’impianto audio e delle scale mobili. Il presidente Usa accusa l’Onu di triplice sabotaggio e chiede un’inchiesta. Ricordate il duro attacco all’Onu di Donald Trump al Palazzo di Vetro di New York? “ La first lady stava cadendo”, aveva detto, mentre teneva il suo discorso davanti ai leader mondiali. (Ansa Foto) – notizie.com Non nascondendo il suo risentimento per quando, ancora imprenditore nel settore edile, non era riuscito ad ottenere l’appalto per la costruzione dell’edificio delle Nazioni Unite, il capo della Casa Bianca ha puntato il dito contro la costruzione del Palazzo, poi contro il teleprompter che non ha funzionato e infine contro le scale mobili, spiegando davanti a tutti che la moglie Melania Trump stava cadendo mentre si dirigevano insieme in aula al piano principale. 🔗 Leggi su Notizie.com

