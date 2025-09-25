Donadoni su Rabiot | Veramente importante per la squadra avere un giocatore così

Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan, ha parlato di un nuovo centrocampista rossonero. Le sue parole a Radio TV Serie A.

In questa notizia si parla di: donadoni - rabiot

Rabiot: "Sono molto contento di essere un giocatore del Milan, un club così storico e prestigioso. Sono grato di questa opportunità, contento di essere tornato in Italia: qui ho vissuto 5 anni e mi sono trovato molto bene. Vengo qui al Milan, in un club prestigioso

Donadoni: "Rabiot è un po' il fulcro dell'idea di gioco del suo allenatore" - Nel suo intervento a Radio TV Serie A Roberto Donadoni parla di Adrien Rabiot, con il centrocampista francese che ha avuto un impatto importante col mondo rossonero.

Perchè il Milan? Rabiot: "Qui progetto importante su due-tre-quattro anni, bisogna avere giocatori forti per tornare in Champions" - Adrien Rabiot, arrivato in rossonero nelle ultime ore di mercato, è stato intervistato da DAZN nella classica one-