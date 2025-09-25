Don matteo accoglie l’attore amato de i cesaroni nell’ultima stagione

la presenza di max tortora nella quindicesima stagione di don matteo. Una delle novità più attese della nuova edizione di Don Matteo riguarda l’ingresso di un volto noto del panorama televisivo e cinematografico italiano. L’attore, molto apprezzato per le sue interpretazioni sia in ambito comico che drammatico, si unisce al cast della serie cult di Rai 1, portando con sé nuove sfumature narrative e potenzialità interpretative. il ruolo del nuovo personaggio nel contesto della fiction. Nel corso delle riprese a Spoleto, l’attore interpreta il padre del capitano Diego Martini, ruolo affidato a Eugenio Mastrandrea. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Sul set di “Don Matteo” c’è Max Tortora - Come mostrano queste immagini esclusive dal set, è entrato a far parte del cast l’attore Max Tortora che s ... Come scrive sorrisi.com

Raoul Bova licenziato da Don Matteo? Cosa c’è di vero nell’ultima indiscrezione - Secondo qualcuno, infatti, l’attore rischierebbe il posto da protagonista in Don Matteo, fiction di successo ... Riporta dilei.it

