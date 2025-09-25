Don Bosco Spezia Calcio
Grande partecipazione al campo sportivo Cimma per la festa di apertura stagionale del . "Sono molto fiero della nostra società – afferma il vicepresidente Alfredo Iandoli – che probabilmente rappresenta un caso quasi unico in provincia. Dal 1952 ha mantenuto sempre la propria identità, senza necessità di fusioni, cambi di nome o altro ancora. Il tutto ottenuto, peraltro, con tanto di risultati ed impegni sociali. Ora vedremo di restare pure su questo campo". A prendere la parola anche l’assessore comunale alla sicurezza Giulio Guerri che ha presenziato all’evento: "Faccio tantissimi auguri a questo storico club che da tempo immemorabile è al servizio, coi suoi volontari e appassionati, della crescita sportiva ed umana in particolare dei giovani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: bosco - spezia
Don Bosco Spezia Parco giocatori rinnovato: "Questa società valorizza il proprio vivaio"
Salesiani Don Bosco La Spezia - facebook.com Vai su Facebook
Calcio – Don Bosco Spezia verso Genova https://ligurianotizie.it/calcio-don-bosco-spezia-verso-genova/2025/09/13/619724/… via @LiguriaNotizie - X Vai su X
Calcio – Don Bosco Spezia verso Genova - Il Don Bosco Spezia debutta nel nuovo campionato di Promozione ligure, domenica 14/9, al “25 Aprile” di Genova ... Segnala ligurianotizie.it
Don Bosco grandi obiettivi. "Un percorso di crescita con risultati importanti» - Nella passata stagione le Under 15 e 16 rossonere sono arrivate alle finali regionali "Numerosi giocatori passati in società professionistiche". Secondo lanazione.it