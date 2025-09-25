Domeniche pedonali a Genova il piano di Tursi | Una via senz’auto in ogni Municipio
Robotti e Coppola: “Abbiamo chiesto ai nove presidenti di indicare entro il primo ottobre strade e piazze da chiudere al traffico”. Lo stop una volta al mese, si partirà entro fine anno. Ok alla pedonalizzazione completa di via Rolando e di piazza Remondini. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: domeniche - pedonali
Dal 19 al 23 settembre eventi, incontri e sperimentazioni urbane: domenica la giornata senza auto con Sport City Day, Lungo Dora e Borghetto trasformati in spazi pedonali e sportivi - facebook.com Vai su Facebook
Domeniche a piedi, il piano di Tursi: “Una via senz’auto in ogni Municipio” - Robotti e Coppola: “Abbiamo chiesto ai nove presidenti di indicare entro il primo ottobre strade e piazze da chiudere al traffico”. Secondo ilsecoloxix.it
“Una strada o una piazza pedonale in ogni municipio per una domenica al mese”: l’iniziativa in arrivo a Genova - Gli assessori Robotti e Coppola: “I presidenti dei municipi potranno decidere se chiudere sempre lo stesso spazio o se cambiare ogni mese. Si legge su ilsecoloxix.it