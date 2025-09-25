Domeniche pedonali a Genova il piano di Tursi | Una via senz’auto in ogni Municipio

Robotti e Coppola: “Abbiamo chiesto ai nove presidenti di indicare entro il primo ottobre strade e piazze da chiudere al traffico”. Lo stop una volta al mese, si partirà entro fine anno. Ok alla pedonalizzazione completa di via Rolando e di piazza Remondini. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Domeniche a piedi, il piano di Tursi: "Una via senz'auto in ogni Municipio" - Robotti e Coppola: "Abbiamo chiesto ai nove presidenti di indicare entro il primo ottobre strade e piazze da chiudere al traffico".

