Domeniche a piedi a Genova il piano di Tursi | Una via senz’auto in ogni Municipio

Robotti e Coppola: "Abbiamo chiesto ai nove presidenti di indicare entro il primo ottobre strade e piazze da chiudere al traffico". Lo stop una volta al mese, si partirà entro fine anno. Ok alla pedonalizzazione completa di via Rolando e di piazza Remondini.

In questa notizia si parla di: domeniche - piedi

