Domenica novanta associazioni in campo sessanta discipline Una festa chiamata ’Sport Day’ Luci sui Giardini Margherita
Anche quest’anno ai Giardini Margherita, sarà tempo di Bologna Sport Day. Il countdown è già cominciato e domenica è dietro l’angolo, dalle 10 alle 18, per 8 ore di sport accessibile a tutte e tutti, abbattendo ogni barriera di età, genere e abilità fisica, immersi nel polmone verde della città. Lo sport è e deve essere di tutti, questo il motto del Bologna Sport Day, una festa, nonché un’occasione per celebrare il movimento, il benessere e la voglia di stare insieme, uniti dai valori dello sport, scegliendo all’interno di una vastissima vetrina di discipline, toccando con mano e sperimentando con gusto e nel rilassante verde dei Giardini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Domenica 7 Settembre #ADELFIA #bari Ore 21:30 / Ingresso Gratuito ! Per la prima volta in zona “LA NAVE NOVANTA” UN MEGA PALCO A 2 PIANI A FORMA DI NAVE ? @nostalgia90_official L’ORIGINALE IL PARTY 90s PIÙ FORTE D’ITALIA #Nos - facebook.com Vai su Facebook
Associazioni in campo per la Camminata Rosa di domenica: si parte da Mercogliano - Il Mid, l’associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia e il Movimento Irpino Antiviolenza “come ogni anno invitano tutti ad essere presenti a questo importante momento di impegno ... Lo riporta corriereirpinia.it