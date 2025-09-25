Anche quest’anno ai Giardini Margherita, sarà tempo di Bologna Sport Day. Il countdown è già cominciato e domenica è dietro l’angolo, dalle 10 alle 18, per 8 ore di sport accessibile a tutte e tutti, abbattendo ogni barriera di età, genere e abilità fisica, immersi nel polmone verde della città. Lo sport è e deve essere di tutti, questo il motto del Bologna Sport Day, una festa, nonché un’occasione per celebrare il movimento, il benessere e la voglia di stare insieme, uniti dai valori dello sport, scegliendo all’interno di una vastissima vetrina di discipline, toccando con mano e sperimentando con gusto e nel rilassante verde dei Giardini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Domenica novanta associazioni, in campo sessanta discipline. Una festa chiamata 'Sport Day'. Luci sui Giardini Margherita