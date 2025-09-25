Domenica in bici il 28 settembre pedalata per adulti e bambini da piazza Dante al Parco del Mulino

Sarà la “Domenica europea in bici” a concludere, domenica 28 settembre, la Settimana europea della mobilità. La partenza è prevista alle 9.30 dalla Velostazione di piazza Dante con arrivo al Parco del Mulino, dopo aver percorso viale Carducci, viale Avvalorati, via S. Giovanni e tutti i viali a. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: domenica - bici

Settimana europea della mobilità, le iniziative a Livorno: torna "Domenica in bici"

Domenica nera sulle strade del Comasco per moto e bici: 7 incidenti in poche ore, grave un 12enne

Non ce l’ha fatta nonno Grazioso, 80 anni, travolto mentre procedeva in bici da un 89enne in auto… La tragedia domenica mattina a Palestrina

Domenica 28 settembre 2025 Il Molinetto della Croda Bici+auto Ritrovo: Piazzale Resistenza, Belluno – ore 8.00 Rientro: i rientro previsto alle ore 17:30 – 18.00 Lunghezza e difficoltà: media - lunghezza in Km 65 – tipo di fondo: asfalto Bici richiesta: qualsiasi - facebook.com Vai su Facebook

“Domenica Europea in Bici”, il 28 settembre pedalata da piazza Dante al Parco del Mulino - Livorno 25 settembre 2025 “Domenica Europea in Bici”, il 28 settembre pedalata da piazza Dante al Parco del Mulino ... Si legge su livornopress.it

Cosa fare nell’Astigiano e in Piemonte nel weekend: gli eventi di sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 - Nel weekend di sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 cosa si potrà fare in provincia di Asti e nel resto del Piemonte? lanuovaprovincia.it scrive