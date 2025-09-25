Domenica di motori e solidarietà in piazza | torna la Giornata del Veicolo d’Epoca

ANCONA - Domenica 28 settembre appuntamento in piazza Roma con il Club AutoMoto Storiche di Ancona per la Giornata Nazionale del Veicolo d’epoca. L’evento, di rilevanza nazionale e organizzato dall’Asi, coinvolgerà diverse città italiane attraverso collegamenti in diretta sulle varie piattaforme. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

