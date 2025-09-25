Domenica al Museo il 5 ottobre ingresso gratuito alla Reggia
Torna l’appuntamento con la “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che ogni prima domenica del mese apre gratuitamente al pubblico musei e parchi archeologici statali. Domenica 5 ottobre anche la Reggia di Caserta aderirà, offrendo l’accesso gratuito al Complesso. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Il 5 ottobre 2025 è Domenica al Museo alla Reggia di Caserta - Ingresso gratuito per i visitatori del Complesso vanvitelliano Riceviamo e pubblichiamo. Scrive expartibus.it
Besano, escursione sulle tracce dei fossili: domenica 5 ottobre visita guidata agli scavi e al museo - COM) Varese, 25 settembre 2025 – Il Museo dei Fossili di Besano aderisce all’edizione del 2025 della Settimana della Terra proponendo per domenica 5 ottobre 2025 un’escursione sul terr ... Secondo mi-lorenteggio.com