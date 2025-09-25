Domani pioggia soprattutto al nord ma la settimana prossima arriva davvero l’autunno

Notizie.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana è stata un antipasto di quello che sarà l’autunno con piogge sparse un po’ ovunque e cali della temperatura, la settimana prossima però la cosa peggiorerà ancora. La pioggia sarà protagonista un po’ ovunque, ma andiamo a leggere tutto più da vicino con approfondimento zona per zona. (Notizie.com) Partiamo proprio da quello che accadrà domani. Il ciclone che ha colpito il nostro paese sarà sempre attivo a nord con dunque precipitazioni soprattutto sull’arco alpino. Tempo instabile dunque in tutto il settentrione con piogge ovunque tranne che in Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Domani pioggia soprattutto al nord, ma la settimana prossima arriva davvero l’autunno

