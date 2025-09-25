Dolores catania è la nuova leader delle real housewives di new jersey

La serie televisiva Real Housewives of New Jersey ha rappresentato per anni uno dei principali appuntamenti del franchise di Bravo, attirando un vasto pubblico grazie alle dinamiche tra le protagoniste e alle vicende personali delle loro vite. Dopo una lunga pausa iniziata nel 2024, il programma si trova ora in una fase di rinnovamento e riorganizzazione del cast, con alcune figure che stanno emergendo come nuove protagoniste. In questo contesto, emerge il ruolo di Dolores Catania, che sta assumendo una posizione di rilievo all’interno della serie, sostituendo progressivamente Teresa Giudice come figura centrale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

