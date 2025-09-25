Dolore cronico | un vodcast fa da bussola a pazienti e familiari

Un vodcast appena pubblicato offre a pazienti e familiari una mappa affidabile per districarsi nel labirinto del dolore cronico, spiegando quando rivolgersi allo specialista, quali terapie esistono e come farsi ascoltare dal sistema sanitario, grazie alle testimonianze di clinici, associazioni e mondo farmaceutico. Il peso invisibile del dolore cronico Quando il dolore persiste oltre i .

