Dolore cronico online il vodcast per aiutare nel percorso di diagnosi e cura
Roma, 25 set. (Adnkronos Salute) - Cosa pensiamo quando sentiamo parlare di dolore cronico? Sappiamo che si tratta di un problema invalidante che si trascina da almeno 3 mesi e che dura per anni, anche per tutta la vita. Qual è l'impatto in chi ne soffre e nei suoi familiari? Cosa cambia dal punto di vista fisico, psicologico, sociale, lavorativo, quando si soffre, ad esempio, di emicrania o di artrosi? Perché è fondamentale agire tempestivamente? Cosa stanno facendo le istituzioni, i medici, i pazienti e il mondo farmaceutico per uscire dal ginepraio di visite ed esami, in un continuo rimbalzare da uno specialista all'altro, senza, a volte, trovare soluzione? A queste domande cerca di rispondere 'Corretta informazione e accesso alla rete', il primo episodio del vodcast 'E tu, sai cosa si prova? Comprendere e affrontare il dolore cronico', una serie realizzata da Adnkronos in partnership con Sandoz, che in modo semplice, autorevole e diretto, punta a far conoscere gli elementi necessari a facilitare l'accesso a percorsi adeguati alla cura del dolore cronico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: dolore - cronico
"Anche il dolore cronico non trattato dà problemi per la guida"
Dolore cronico: cos’è, quali sono le cause e come si cura
Natura in realtà virtuale: una terapia innovativa contro il dolore cronico
Borgo Val di Taro aderisce a “Cento Città contro il dolore” Il 4 ottobre 2025 torna l’iniziativa nazionale “Cento Città contro il dolore”, promossa dalla Fondazione ISAL con il patrocinio FNOMCeO, per sensibilizzare sull’importanza della cura del dolore cronico, c - facebook.com Vai su Facebook
Carenze di micronutrienti e dolore cronico: il ruolo chiave dei farmacisti di Farmacia News https://farmacianews.it/carenze-di-micronutrienti-e-dolore-cronico-il-ruolo-chiave-dei-farmacisti/… #carenze #micronutrienti #dolore #cronico #ruolo #farmacisti #studio - X Vai su X
Dolore cronico, online il vodcast per aiutare nel percorso di diagnosi e cura - Pubblicato il primo episodio della serie 'E tu, sai cosa si prova? Come scrive adnkronos.com
‘E tu sai cosa si prova?’, vodcast per comprendere e affrontare il dolore cronico - E' sancito in Italia da una legge, la numero 38 del 2010 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), che prev ... msn.com scrive