Dolore cronico online il vodcast per aiutare nel percorso di diagnosi e cura

Pubblicato il primo episodio della serie 'E tu, sai cosa si prova?' Roma, 25 set. (Adnkronos Salute) - Cosa pensiamo quando sentiamo parlare di dolore cronico? Sappiamo che si tratta di un problema invalidante che si trascina da almeno 3 mesi e che dura per anni, anche per tutta la vita. Qual. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dolore cronico, online il vodcast per aiutare nel percorso di diagnosi e cura

25 SETTEMBRE 2025 Sala Stampa Regione Emilia-Romagna Conferenza Stampa "Cento Città contro il dolore 2025" di Fondazione Isal "Dolore cronico: chi cura il dolore?" Relatori: William Raffaeli, Fondatore

