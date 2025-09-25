Docente siciliana costretta a insegnare a Genova senza aver richiesto il trasferimento | 1200 chilometri per fare la tappabuchi
Giulia percorre 1.200 chilometri per svolgere la professione docente, una distanza che separa la sua casa in Sicilia dall'istituto genovese dove presta servizio dal 2017. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
La denuncia di una prof siciliana: "Costretta a scegliere tra insegnare ed essere una madre presente" - Ha scritto al nostro giornale per raccontare la sua situazione e per esprimere la frustrazione nei confronti di un ...
«Io, docente di ruolo, costretta a insegnare a 1200 km da casa: da Catania a Genova per fare la tappabuchi» - Da un capo all'altro dell'Italia per avere la possibilità di insegnare.