Dl Terra dei fuochi 3 nuovi reati | quanti milioni arriveranno al Sud

Il Senato ha approvato il decreto legge Terra dei fuochi, che introduce nuove norme e sanzioni per chi inquina. L’obiettivo è contrastare i reati ambientali e rafforzare le opere di bonifica nelle aree più colpite. Viene, per esempio, introdotta la possibilità di arresto in flagranza differita, non solo in flagranza di reato, per tutti i reati ambientali più gravi. Tra questi sono compresi il disastro ambientale e il traffico illecito di rifiuti. Il testo è corposo e ha l’obiettivo concreto di risolvere un problema ormai decennale, anche grazie all’istituzione del Dipartimento per il Sud che porta soldi lì dove servono. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

