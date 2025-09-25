Distretto di Sassuolo cambio di medico di medicina generale a Sassuolo e Palagano | in arrivo due nuovi professionisti

Doppio cambio di medico nel Distretto sanitario di Sassuolo. Sono due, infatti, le sostituzioni previste a partire dal prossimo 1°ottobre, una nel comune di Palagano e l’altra nella frazione di San Michele dei Mucchietti (Sassuolo), che garantiranno la continuità assistenziale alla popolazione.In. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

