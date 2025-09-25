Distretto di Sassuolo cambio di medico di medicina generale a Sassuolo e Palagano | in arrivo due nuovi professionisti
Doppio cambio di medico nel Distretto sanitario di Sassuolo. Sono due, infatti, le sostituzioni previste a partire dal prossimo 1°ottobre, una nel comune di Palagano e l’altra nella frazione di San Michele dei Mucchietti (Sassuolo), che garantiranno la continuità assistenziale alla popolazione.In. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: distretto - sassuolo
Il Presidente De Pascale in visita a Sassuolo, discussi i temi del distretto
Martedì 23 settembre alle ore 18 alla Sala Civica Bergonzoni in via Cappella a Gorzano di Maranello è in programma "Palestre della Memoria", incontro aperto a tutta la cittadinanza promosso dal Distretto Sanitario di Sassuolo in collaborazione con Unione d - facebook.com Vai su Facebook
Il Presidente De Pascale in visita a Sassuolo, discussi i temi del distretto https://ift.tt/Z23CMY8 https://ift.tt/sU1DiOz - X Vai su X
Scelta del medico di famiglia, caos al distretto Asl di Ovada - Se lo sono ripetuti allo sfinimento per tutta la mattina le decine di ovadesi (almeno un centinaio, nei momenti di maggiore affollamento) che ieri si sono ritrovati ... Secondo ilsecoloxix.it
Dal 16 gennaio cambia il medico di base del distretto 1 - L’Azienda USL informa che il 15 gennaio termina il proprio incarico il Dottor Marco Arnese, medico di famiglia nel Distretto 1, con ambulatori ad Arvier, Introd, Villeneuve, Valgrisenche e ... Si legge su rainews.it