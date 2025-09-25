Disservizi postali | incontro tra Comune e Poste Italiane in arrivo soluzioni concrete

Tempo di lettura: 2 minuti Grazie all’intervento autorevole di S.E. il Prefetto di Avellino, riscontro immediato di Poste Italiane alla segnalazione inoltrata dal Sindaco per i disservizi postali relativi al recapito della corrispondenza. Nella mattinata di ieri, si è tenuto un incontro istituzionale tra il Sindaco di Montemiletto ed i vertici territoriali ed i responsabili di risorse umane e di posta, comunicazione e logistica della società Poste Italiane al fine di discutere quanto lamentato in ordine a disservizi quotidiani riguardanti la ritardata consegna della corrispondenza o in alcuni casi addirittura il mancato recapito, che negli ultimi mesi hanno creato notevoli disagi alla nostra cittadinanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

