Dispersi nel bosco a Palazzuolo | salvati dal Drago due cercatori di funghi
Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 14:30, il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, sede centrale, è intervenuto in località Palazzuolo per soccorrere due persone che avevano perso l’orientamento mentre erano nel bosco alla ricerca di funghi. La zona, particolarmente impervia e difficilmente raggiungibile via terra, ha reso necessario l’intervento dell’elicottero Drago, che ha provveduto al recupero dei dispersi. I due sono stati successivamente affidati alle cure del personale sanitario del 118. Sul posto erano presenti anche un’ambulanza e i Carabinieri, a supporto delle operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: dispersi - bosco
Una regione che non ha le grandi metropoli, incuneata tra l’Adriatico e gli Appennini, con meno di un milione e mezzo di abitanti dispersi in un territorio ampio e vario: ecco le #Marche. Le aree interne, specie là dove l’altitudine cresce conoscono il bosco che - facebook.com Vai su Facebook
Tre operazioni, in Piemonte, per il soccorso di cercatori di funghi dispersi nei boschi - X Vai su X
Salvati nella notte due escursionisti dispersi in Friuli - Si è conclusa positivamente, nella tarda serata di ieri, tra le montagne della Val Cimoliana (Pordenone), una missione del Soccorso alpino della Valcellina e dell'elisoccorso regionale Fvg per una ... Scrive ansa.it