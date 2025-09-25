disney in campo per la battaglia legale sul ritorno di jimmy kimmel

l’impatto della ripresa di Jimmy Kimmel Live! e le tensioni con il governo statunitense. Il ritorno del noto programma televisivo Jimmy Kimmel Live! ha generato reazioni contrastanti tra il pubblico statunitense, suscitando entusiasmo in alcuni e critiche in altri. Parallelamente, la Disney si prepara ad affrontare un possibile scontro legale con l’amministrazione del presidente Donald Trump, che ha già manifestato intenti ostili nei confronti dell’azienda. le sfide legali e politiche per la disney sotto l’amministrazione trump. le anticipazioni sui conflitti giudiziari. Sospettando un attacco imminente da parte di Trump, alcuni dirigenti della Disney avevano previsto che il colosso dell’intrattenimento avrebbe potuto essere coinvolto in dispute legali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

