Disney+ aumenta di nuovo il prezzo | da quando e quanto costerà

Lettera43.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disney+ si prepara ad aumentare il prezzo dei propri abbonamenti. Negli Stati Uniti, dal 21 ottobre scatterà un rincaro che coinvolgerà tutte le tipologie di abbonamento, segnando il quarto rialzo dal lancio della piattaforma nel 2019. All’epoca il servizio costava 6,99 dollari al mese, oggi le cifre sono ben diverse: il piano con pubblicità salirà da 9,99 a 11,99 dollari, quello senza adv passerà da 15,99 a 18,99 dollari, mentre l’abbonamento annuale costerà 189,99 dollari, con un incremento di 30 dollari. Le motivazioni dietro all’aumento di prezzo di Disney+. Il logo di Disney (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

disney aumenta di nuovo il prezzo da quando e quanto coster224

© Lettera43.it - Disney+ aumenta di nuovo il prezzo: da quando e quanto costerà

In questa notizia si parla di: disney - aumenta

disney aumenta nuovo prezzoDisney Plus aumenta di nuovo i prezzi negli USA, con ormai cadenza annuale - Disney Plus ha confermato che aumenterà i prezzi negli USA per la maggior parte dei suoi piani. Segnala androidiani.com

disney aumenta nuovo prezzoDisney+ aumenta nuovamente i prezzi degli abbonamenti negli Stati Uniti, e gli utenti si preparano alla fuga - A Disney non bastava il boicottaggio delle sue piattaforme per protesta nei confronti della momentanea sospensione dello show di Jimmy Kimmel: l’azienda ha annunciato un aumento nei prezzi degli ... Riporta drcommodore.it

Cerca Video su questo argomento: Disney Aumenta Nuovo Prezzo