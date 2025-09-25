disinformazione su droni per far credere che la polonia accusi kiev

Parliamo di disinformazione: un’analisi sulla narrativa online dopo l’incursione di droni in Polonia è stata distorta e rilanciata come se fosse un sondaggio d’opinione. In realtà, si tratta di una campagna di disinformazione coordinata di matrice filorussa. La Ong polacca Res Futura, specializzata in sicurezza informatica, ha monitorato 179mila post e commenti sui social media nei giorni successivi all’incursione di venti droni nello spazio aereo polacco, avvenuta il 9 settembre. L’analisi ha rilevato che: 38% dei commenti incolpava l’Ucraina,. 34% la Russia,. 15% il governo polacco.. Secondo gli esperti, questa distribuzione non riflette l’opinione pubblica, ma è il risultato di una “operazione di informazione-psicologica” condotta da account filorussi con l’obiettivo di minare la fiducia nella Nato e nel governo di Varsavia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

