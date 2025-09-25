Discariche abusive scattano le nuove bonifiche

Negli ultmi mesi il fenomeno delle discariche abusive in tutta la città è tornato prepotente a rovinare l'ambiente. Tra le zone più colpite dagli incivili (probabilmente evasori della differenziata in larga parte) il viale Giostra e le zone limitrofe. Questa mattina una squadra della Messina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Tivoli Terme. Proseguono le operazioni dei Carabinieri sui controlli alle discariche abusive in località Cesurni. Sequestrata un’area di 700 mq.

Rifiuti in fiamme e fumo nero: "Discariche abusive segnalate ma Comune non è intervenuto"

Intelligenza artificiale e satelliti scovano le discariche abusive, precisione al 90%

Canavese sommerso dai rifiuti: nuove discariche abusive, Legambiente denuncia - Cumuli di rifiuti abbandonati, sacchi neri e verdi riversati lungo i bordi delle strade, calcinacci e materiale da cantiere, persino sacchi pieni di sostanze schiumose che sembrano scarti industriali. Lo riporta giornalelavoce.it

Forio d'Ischia, discarica abusiva: sigilli all’area comunale. Il sindaco sotto accusa - Prima l’estate scorsa, poi l’ultima volta appena tre settimane fa: il Mattino aveva denunciato lo stato di degrado ed incuria di punta Zaro a Forio d’Ischia ma nulla. ilmattino.it scrive

