Disavventura per un turista inglese impantanato con l' auto a Terenzo

Disavventura per un turista inglese a Terenzo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Langhirano dopo una richiesta di un automobilista rimasto impantanato con la sua auto in fondo a una stradina. L'uomo è stato aiutato dagli operatori del 115 che hanno liberato il fondo prima della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it