Disagi all'aeroporto di Capodichino per la manutenzione al radar | voli in forte ritardo
Giornata di disagi all'aeroporto di Napoli Capodichino: a causa della manutenzione al radar, molti voli hanno fatto registrare forti ritardi, oppure sono stati spostati. E domani è atteso lo sciopero dei lavoratori aeroportuali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: disagi - aeroporto
Maltempo flagella la Lombardia. Record di pioggia in provincia di Como, disagi all’aeroporto di Orio al Serio
Sciopero 10 luglio, i disagi in aeroporto: Ita Airways cancella 36 voli
Sciopero 10 luglio, i disagi in aeroporto: Ita Airways cancella 36 voli, possibili i rimborsi
SPAZIO APERTO: Maltempo in Abruzzo, disagi all'aeroporto di Pescara: un volo dirottato ad Ancona, altri in ritardo. Leggi qui https://www.pescaranews.net/notizie/cronaca-di-pescara/43232/maltempo-in-abruzzo-disagi-allaeroporto-di-pescara-un-volo-dirott - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo in Abruzzo, disagi all'aeroporto di Pescara. Volo dirottato ad Ancona, altri in ritardo. Allagamenti su costa #ANSA - X Vai su X
Disagi all’aeroporto di Capodichino per la manutenzione al radar: voli in forte ritardo - Giornata di disagi all'aeroporto di Napoli Capodichino: a causa della manutenzione al radar, molti voli hanno fatto registrare forti ritardi, oppure sono ... Riporta fanpage.it
Aeroporto di Napoli-Capodichino, lavori rinviati a novembre 2026: chiuderà per meno di 30 giorni - Rinviati di oltre 10 mesi rispetto alla data iniziale che prevedeva di tenerli a gennaio. Come scrive fanpage.it