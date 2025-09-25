Disagi all'aeroporto di Capodichino per la manutenzione al radar | voli in forte ritardo

Giornata di disagi all'aeroporto di Napoli Capodichino: a causa della manutenzione al radar, molti voli hanno fatto registrare forti ritardi, oppure sono stati spostati. E domani è atteso lo sciopero dei lavoratori aeroportuali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

