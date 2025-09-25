DIRETTA Europa League Aston Villa-Bologna | le formazioni ufficiali LIVE

La trasferta dei rossoblu in Inghilterra verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it Dopo la vittoria di ieri della Roma in casa del Nizza, il calcio italiano cerca un altro acuto europeo in trasferta, con il Bologna che farà il suo esordio di Europa League in Inghilterra. A Birmingham alle ore 21, i felsinei scenderanno in campo contro l’ Aston Villa, in una sfida che sa di rivincita dopo la sconfitta dell’anno scorso in Champions. DIRETTA Europa League, Aston Villa-Bologna: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.it Galvanizzata dalla vittoria in extremis, con grandi polemiche arbitrali, contro il Genoa, la squadra allenata da Vincenzo Italiano troverà una squadra in grande crisi di risultati e istituzionale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Europa League, Aston Villa-Bologna: le formazioni ufficiali LIVE

In questa notizia si parla di: diretta - europa

Regolamento UEFA, cambia la fase ad eliminazione diretta di Champions, Europa e Conference League! Ecco le due novità per la stagione 2025/26 che interessano anche alla Juventus

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti ottava e seconda in Europa! Quinto oro per l’australiana Iffland

Dazi, Italia ed Europa umiliate da Trump? Segui la diretta con Peter Gomez e Carlo Difoggia

?Aston Villa-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League - facebook.com Vai su Facebook

?Aston Villa-#Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League - X Vai su X

DIRETTA Europa League, Aston Villa-Bologna: segui la cronaca LIVE - Bologna di Europa League con la cronaca testuale di calciomercato. Segnala calciomercato.it

Aston Villa-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League - La sfida tra le formazioni di Italiano ed Emery è in programma alle ore 21 di giovedì 25 settembre al Villa Park di Birmingham. Secondo tuttosport.com