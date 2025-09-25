DIRETTA Europa League Aston Villa-Bologna 1-0 | 5 minuti di recupero | LIVE

La trasferta dei rossoblu in Inghilterra verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it Dopo la vittoria di ieri della Roma in casa del Nizza, il calcio italiano cerca un altro acuto europeo in trasferta, con il Bologna che farà il suo esordio di Europa League in Inghilterra. A Birmingham alle ore 21, i felsinei scenderanno in campo contro l’ Aston Villa, in una sfida che sa di rivincita dopo la sconfitta dell’anno scorso in Champions. DIRETTA Europa League, Aston Villa-Bologna: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.it Galvanizzata dalla vittoria in extremis, con grandi polemiche arbitrali, contro il Genoa, la squadra allenata da Vincenzo Italiano troverà una squadra in grande crisi di risultati e istituzionale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Europa League, Aston Villa-Bologna 1-0: 5 minuti di recupero | LIVE

In questa notizia si parla di: diretta - europa

Regolamento UEFA, cambia la fase ad eliminazione diretta di Champions, Europa e Conference League! Ecco le due novità per la stagione 2025/26 che interessano anche alla Juventus

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti ottava e seconda in Europa! Quinto oro per l’australiana Iffland

Dazi, Italia ed Europa umiliate da Trump? Segui la diretta con Peter Gomez e Carlo Difoggia

Diretta Europa League - X Vai su X

Radio1 Rai. . #UEL #AstonVillaBologna Alle 21, con diretta su #Radio1, il #Bologna debutterà in #EuropaLeague in casa dell'#AstonVilla . L’inviato #GR1 Giuseppe Bisantis Radiocronaca qui: https://www.raiplaysound.it/radio1 Vai su Facebook

DIRETTA Europa League, Aston Villa-Bologna: segui la cronaca LIVE - Bologna di Europa League con la cronaca testuale di calciomercato. Lo riporta calciomercato.it

Aston Villa-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League - La sfida tra le formazioni di Italiano ed Emery è in programma alle ore 21 di giovedì 25 settembre al Villa Park di Birmingham. Riporta tuttosport.com