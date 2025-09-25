Diploma magistrale entro il 2002 | confermato il valore abilitante sia nelle GPS che nei concorsi Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube) dedicata agli interpelli. In collegamento Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, che ha chiarito i dubbi riguardanti il valore del diploma magistrale con l’entrata in vigore del nuovo regolamento delle GPS. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: diploma - magistrale

Mezzo secolo dal diploma magistrale: rimpatriata per le "mitiche ragazze". All'incontro anche due prof

Mezzo secolo dal diploma magistrale: rimpatriata per le "mitiche ragazze". All'incontro anche un prof

A 60 anni dal diploma, si ritrovano le ex studentesse dell’istituto magistrale di Lanciano

Nuovo concorso PNRR3 infanzia e primaria, attesi 27mila posti: si accede con laurea in Scienze Formazione primaria o “vecchio” diploma magistrale entro 2001/02 - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si appresta a bandire un nuovo concorso scuola per posti di infanzia e primaria. Segnala orizzontescuola.it

Concorso PNRR 3, come funzionerà: entro dicembre il bando. I chiarimenti dell’esperto - Entro dicembre uscirà il bando per il prossimo concorso, cosiddetto PNRR 3, ma come funzionerà? Riporta tecnicadellascuola.it

Cerca Video su questo argomento: Diploma Magistrale Entro 2002