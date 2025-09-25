Dipendente comunale di Rieti arrestato per assenteismo seriale | timbrava il cartellino ed andava al bar
Timbra il cartellino e sparisce. Un impiegato di un Comune della provincia di Rieti è stato arrestato per "assenteismo reiterato", dopo che la Guardia di finanza ha scoperto una routine ben collaudata: timbrare il cartellino in orario e poi allontanarsi per ore a occuparsi di faccende personali. L'operazione "Timbra e scappa". Le Fiamme gialle, attraverso pedinamenti e appostamenti, hanno documentato per giorni l'abitudine dell'uomo. Ogni mattina, intorno alle 7, il dipendente registrava l'ingresso al Municipio della Sabina per poi uscire immediatamente, dedicandosi a shopping, passeggiate e soste al bar, fino a rientrare solo per segnare l'uscita di fine servizio.
