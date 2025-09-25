Dipendente comunale di Rieti arrestato per assenteismo seriale | timbrava il cartellino ed andava al bar

Dayitalianews.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Timbra il cartellino e sparisce. Un impiegato di un Comune della provincia di Rieti è stato arrestato per “assenteismo reiterato”, dopo che la Guardia di finanza ha scoperto una routine ben collaudata: timbrare il cartellino in orario e poi allontanarsi per ore a occuparsi di faccende personali. L’operazione “Timbra e scappa”. Le Fiamme gialle, attraverso pedinamenti e appostamenti, hanno documentato per giorni l’abitudine dell’uomo. Ogni mattina, intorno alle 7, il dipendente registrava l’ingresso al Municipio della Sabina per poi uscire immediatamente, dedicandosi a shopping, passeggiate e soste al bar, fino a rientrare solo per segnare l’uscita di fine servizio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

dipendente comunale di rieti arrestato per assenteismo seriale timbrava il cartellino ed andava al bar

© Dayitalianews.com - Dipendente comunale di Rieti arrestato per assenteismo seriale: timbrava il cartellino ed andava al bar

In questa notizia si parla di: dipendente - comunale

Il comune di Grottaminarda accoglie un nuovo dipendente, gli auguri dell'amministrazione comunale

Addio a Stefano, storico dipendente comunale. Aveva solo 44 anni

"Post della dipendente comunale denigra i giovani del Giubileo"

dipendente comunale rieti arrestatoRieti, arrestato dipendente comunale assenteista: timbrava e scappava dal lavoro - Arrestato a Rieti un dipendente comunale assenteista che timbrava e scappava dal lavoro. Come scrive msn.com

dipendente comunale rieti arrestatoAssenteismo reiterato, arrestato dipendente comunale - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti, al termine di indagini condotte d’iniziativa, hanno arrestato un dipendente di un comune della provincia ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dipendente Comunale Rieti Arrestato