Diouf Inter può essere lui l’ago della bilancia per il centrocampo di Chivu | ecco cosa può succedere col cambio modulo!

Lo scenario. Andy Diouf, centrocampista francese arrivato all’ Inter per circa 25 milioni di euro dal Lens, non è ancora pienamente inserito nei meccanismi tattici della squadra guidata da Cristian Chivu. Lo staff tecnico sta lavorando con calma per integrarlo gradualmente, in modo da non stravolgere gli equilibri attuali e permettere al giovane classe 2002 di acquisire sicurezza e confidenza con i compagni e con lo stile di gioco nerazzurro. Possibili evoluzioni tattiche e lacune in trequarti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Diouf Inter, può essere lui l’ago della bilancia per il centrocampo di Chivu: ecco cosa può succedere col cambio modulo!

In questa notizia si parla di: diouf - inter

Calciomercato Inter LIVE: il retroscena sul sorpasso sul Napoli per Diouf, Bastoni verso il rinnovo?

Inter, ecco i muscoli a centrocampo: a un passo Andy Diouf del Lens. I dettagli

Clamoroso, Diouf è virtualmente dell’Inter: è lui il centrocampista scelto

Inter, manca solo Diouf: il piano di Chivu per valorizzarlo al meglio - X Vai su X

Inter, ecco perché fu comprato Luis Henrique in fretta e furia. Diouf, la speranza è..." - facebook.com Vai su Facebook

GdS - Doveva essere Koné, invece è Diouf: a Chivu manca il mediano voluto - Sempre a proposito di rivoluzione, piano piano Chivu sta inserendo nelle rotazioni tutti i nuovi. Lo riporta msn.com

Diouf, essere interisti vuol dire molte cose - "L'Inter è un club ricco di storia, appena ho saputo della notizia non ci ho pensato un momento: non ci sono stati dubbi per me scegliere questo club, è un onore essere qui. Segnala ansa.it