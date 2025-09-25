Diouf Inter il francese non convince | Chivu voleva queste caratteristiche spiegato il cortocircuito di mercato

Internews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diouf Inter, le ultime sul possibile utilizzo del nuovo centrocampista francese con Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli. Il progetto di rinnovamento dell’ Inter targata Cristian Chivu procede con gradualità. Nonostante i proclami estivi, la rivoluzione annunciata ha trovato ostacoli lungo il percorso e il tecnico romeno ha scelto di inserire i nuovi acquisti con prudenza. L’unica eccezione è Manuel Akanji, difensore svizzero arrivato nell’ultima ora di mercato: l’ex Manchester City ha scalato immediatamente le gerarchie, prendendo il posto lasciato libero da Benjamin Pavard e relegando in panchina Yann Bisseck. 🔗 Leggi su Internews24.com

diouf inter il francese non convince chivu voleva queste caratteristiche spiegato il cortocircuito di mercato

© Internews24.com - Diouf Inter, il francese non convince: Chivu voleva queste caratteristiche, spiegato il cortocircuito di mercato

In questa notizia si parla di: diouf - inter

Calciomercato Inter LIVE: il retroscena sul sorpasso sul Napoli per Diouf, Bastoni verso il rinnovo?

Inter, ecco i muscoli a centrocampo: a un passo Andy Diouf del Lens. I dettagli

Clamoroso, Diouf è virtualmente dell’Inter: è lui il centrocampista scelto

diouf inter francese convinceInter, Diouf pronto a sorprendere: il nuovo tesoro nerazzurro attende la sua occasione - Inter, Andy Diouf: il giovane talento francese è l’ultimo gioiello nerazzurro in attesa del vero debutto I nuovi acquisti dell’Inter hanno già iniziato a lasciare il segno in questa stagione, ma tra l ... Si legge su calcionews24.com

Perchè non gioca Diouf nell'Inter? Solo 11 minuti col Torino, le parole di Chivu e il piano nerazzurro - Solo 11 minuti in campo col Torino, poi solo panchine: l’ex Lens è l’unico volto nuovo nerazzurro ancora senza spazio. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Diouf Inter Francese Convince