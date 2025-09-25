Diouf Inter il francese non convince | Chivu voleva queste caratteristiche spiegato il cortocircuito di mercato
Diouf Inter, le ultime sul possibile utilizzo del nuovo centrocampista francese con Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli. Il progetto di rinnovamento dell’ Inter targata Cristian Chivu procede con gradualità. Nonostante i proclami estivi, la rivoluzione annunciata ha trovato ostacoli lungo il percorso e il tecnico romeno ha scelto di inserire i nuovi acquisti con prudenza. L’unica eccezione è Manuel Akanji, difensore svizzero arrivato nell’ultima ora di mercato: l’ex Manchester City ha scalato immediatamente le gerarchie, prendendo il posto lasciato libero da Benjamin Pavard e relegando in panchina Yann Bisseck. 🔗 Leggi su Internews24.com
