Dinamo Brindisi contro Viola Reggio Calabria | esordio di fuoco per la prima di campionato

BRINDISI - Sabato 27 settembre la Dinamo Basket Brindisi è pronta a vivere il suo attesissimo esordio stagionale sul parquet del Palazumbo, dove affronterà la Viola Reggio Calabria nella prima giornata di campionato. Per i biancoazzurri di coach Cristofaro si apre così la terza avventura. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: dinamo - brindisi

Legame profondo con la Dinamo Brindisi: Vincenzo Pulli torna in biancazzurro

Mercato Dinamo Basket Brindisi: ingaggiato Karolis Sapiega, ala lituana di 26 anni

Coach Antonio Cristofaro guiderà la Dinamo Basket Brindisi per altre due stagioni

! La Brain Dinamo Brindisi lancia la Special Christmas Offer 2x1: acquistando un ticket d'ingresso per la gara in programma domani, sabato 16 dicembre, contro Salerno si riceverà in omaggio un seco - facebook.com Vai su Facebook

Sorteggi Conference League, Fiorentina contro Rapid Vienna, Dinamo Kiev e AEK Atene - Oggi a Montecarlo, oltre ai sorteggi di Europa League, si sono svolti anche quelli della Conference League, che hanno stabilito il cammino europeo della Fiorentina. Lo riporta blitzquotidiano.it

Virtus Matera, ancora una vittoria: battuta la Dinamo Brindisi - Un'altra vittoria per la Virtus Ondatel Matera nei play in gold della serie B interregionale di basket. Come scrive rainews.it