Dimenticarsi dei comfort e vivere nella giungla | Tre giorni alla scoperta delle creature che abitano la giungla di Sumatra
Cosa spinge l’uomo a sfidare la giungla? Testimonianze di incontri con orangotanghi, racconti di famiglie in viaggio e avventure tra piogge torrenziali trasformano un trekking a Sumatra in un’esperienza unica, intensa e profondamente autentica. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
