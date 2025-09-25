Digitale e cybersicurezza a Malta il Secure Talks 2025 di Fortinet

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Malta rafforza la sua posizione come hub europeo della cybersicurezza. Al Secure Talks 2025, organizzato da Fortinet al Mediterranean Congress Center in Valletta, clienti, partner e leader del settore si sono confrontati sulle sfide digitali emergenti, dall’intelligenza artificiale alla protezione dei dati, fino alle tecnologie quantistiche. “Per Fortinet questo è un anno di crescita ed evoluzione, non solo per la nostra azienda ma anche per Malta, che si conferma tra i Paesi europei con il più alto tasso di sviluppo – ha sottolineato Massimo Palermo, VP & Country Manager, Italy and Malta di Fortinet – L’attenzione al digitale e alle sfide della cybersicurezza rende questo il momento ideale per riunire clienti e partner e valutare insieme le nuove minacce”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it