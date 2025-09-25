Diffamò Icardi Nara e Brozovic Confermata la condanna a Fabrizio Corona

La terza sezione della Corte d’Appello di Milano ha confermato oggi la condanna per diffamazione aggravata nei confronti di Fabrizio Corona, ex agente fotografico e figura nota del gossip italiano, accusato di aver diffuso notizie false e lesive della reputazione di Wanda Nara, Mauro Icardi e Marcelo Brozovic. La sentenza ribadisce quanto già deciso nel primo grado di giudizio, chiuso nel febbraio 2024, quando Corona era stato ritenuto colpevole di aver pubblicato contenuti diffamatori sul proprio sito " King Corona Magazine ". L’articolo incriminato. Al centro del procedimento legale c’è un articolo risalente al 2019, dal titolo: " Mauro Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovi c". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

